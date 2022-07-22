Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti

22.07.2022 08:28
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde meydana gelen hortumlar nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde meydana gelen hortumlar nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hortumlar Sarı Deniz kıyısındaki Lienyungang şehrine bağlı Guanyun ve Haycou ilçelerinde 11 köyü etkiledi.

Bölgede yaşayan 2 bin 200'den fazla kişiyi etkileyen hortumlar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 25 kişi yaralandı.

Bölgede 3 bin 148 ev hasar görürken, tarım alanları ve altyapı zarara uğradı.

Kurtarma ve afet yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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