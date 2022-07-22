Bölgede yaşayan 2 bin 200'den fazla kişiyi etkileyen hortumlar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 25 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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