Video: Çin'de Bir Kuş Cenneti - Son Dakika
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Video: Çin'de Bir Kuş Cenneti

31.07.2022 20:04
Video: Çin'de Bir Kuş Cenneti

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Xiangshan Orman Parkı, "ak balıkçıl krallığı" olarak biliniyor.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Xiangshan Orman Parkı, "ak balıkçıl krallığı" olarak biliniyor. Burası, her yıl üreme mevsimi boyunca büyük ak balıkçıl sürülerinin yuva yapmak ve üremek için göç ettiği bir yaşam alanı.

Bu habitatı korumak için gösterilen çabaların artırılmasıyla göçmen kuşların nüfusu da arttı. Xiangshan, şimdi fotoğrafçılar ve kuş gözlemcileri için popüler noktalardan biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Bir Kuş Cenneti - Son Dakika

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