Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi - Son Dakika
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Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi

28.07.2022 15:49
Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir yangın kurtarma müfrezesinin özel hizmet takımına bağlı arama köpekleri yaz eğitimlerine devam ediyor.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir yangın kurtarma müfrezesinin özel hizmet takımına bağlı arama köpekleri yaz eğitimlerine devam ediyor.

Rutin eğitim, köpeklerin arama-kurtarma kapasitesini sıcak hava altında da artırmayı amaçlıyor.

Yangın kurtarma müfrezesinden 22 arama köpeği, Temmuz 2022 itibariyle 60'tan fazla arama-kurtarma operasyonunda yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi - Son Dakika
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