Çin'in Doğusundaki Liman Rekor Düzeyde Aylık Konteyner İşlem Hacmi Gördü - Son Dakika

HANGZHOU, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo-Zhoushan Limanı'nın işletmecisi, limandaki konteyner işlem hacminin Nisan ayında 3 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aşmasının beklendiğini, bunun da yeni bir aylık rekor olduğunu bildirdi. Çin'in en yoğun limanlarından olan Ningbo-Zhoushan Limanı'nın işletmecisine göre, bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'un üzerinde bir artışı temsil ediyor.

Nisan ayında, limanın demiryolu-deniz taşımacılığı hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 135.000 TEU'ya ulaştı. Liman yönetimi, dış ticaret işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni güzergahlar açmak ve nakliye alanını genişletmek gibi bir dizi önlem almıştı. Konteyner güzergahlarının sayısı geçen ay 297'i bularak rekor bir seviyeye ulaştı.