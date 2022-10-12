Ford ve Gm Üçüncü Çeyrekte Çin'deki Satışlarında Hem Artış Hem Düşüş Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ford ve Gm Üçüncü Çeyrekte Çin'deki Satışlarında Hem Artış Hem Düşüş Açıkladı

12.10.2022 10:11
Ford ve Gm Üçüncü Çeyrekte Çin'deki Satışlarında Hem Artış Hem Düşüş Açıkladı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen bir fuarda General Motors (GM) şirketinin spor otomobilini inceleyen bir ziyaretçi, 14 Eylül 2022.

<a class='keyword-sd' href='/ford/' title='Ford'>Ford</a> ve Gm Üçüncü Çeyrekte Çin'deki Satışlarında Hem Artış Hem Düşüş Açıkladı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen bir fuarda General Motors (GM) şirketinin spor otomobilini inceleyen bir ziyaretçi, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Ford Motor Company Çin'de üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik düşüş, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 12'lik artışla 133.000'den fazla satış gerçekleştirdi.

CHICAGO, 11 Ekim (Xinhua) -- General Motors Co. (GM) ve Çin'deki ortak girişimleri Çin'de bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1'lik artışla yaklaşık 630.000 araç sattı.

Ford Motor Company ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik düşüş, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 12'lik artışla Çin'de 133.000'den fazla satış gerçekleştirdi.

The Detroit News iki ABD'li otomobil üreticisinin basın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Pazartesi günü Ford ve GM'nin üçüncü çeyrekte ABD'de sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 24'lük büyüme sergilediğini bildirdi.

Ayrıntılara bakılacak olursa GM Cadillac markası üçüncü çeyrekte Çin'de bir yıl öncesindeki yaklaşık 59.000 adete göre düşüşle 56.000'in üzerinde araç satarken Buick markası bir yıl önceki 166.000 adete göre artışla yaklaşık 185.000 adet sattı. Chevrolet ise bir yıl önceki 49.000 adete göre artışla 56.000 adet satış bildirirken GM'nin ortak girişim ortağı olan Wuling, geçen yıldaki 309.000 adetlik satışa göre artışla 321.000 adet araç sattı.

Cadillac, tamamen elektrikli ilk modeli olan Lyriq'i Eylül ayında Çin'deki müşterilerine teslim etmeye başladı.

Ford ve Gm Üçüncü Çeyrekte Çin'deki Satışlarında Hem Artış Hem Düşüş Açıkladı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Ford'un yeni enerjili aracı sergileniyor, 5 Kasım 2021. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Ford, üçüncü çeyrekte Çin'de dört yeni aracının lansmanını yaptı: tamamen yeni Ford Explorer, Lincoln Navigator One, Navigator Presidential ve Corsair Alaska. Dearborn merkezli otomobil üreticisi, Ford Model e Technology'yi tamamen Ford'un Çin'deki elektrikli araç işinin geliştirilmesine odaklanan bir birim olarak kurduğunu belirtti.

Ayrıntılara bakılacak olursa, Ford markasının Çin'de üçüncü çeyrekteki binek araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 23 artışla yaklaşık 54.400 adet oldu; Lincoln ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık aynı düzeyde kaldı ama ikinci çeyreğe göre yüzde 31'lik artışla 23.800'den fazla araç sattı.

Üçüncü çeyrekte Ford, Çin'de yaklaşık 1.400 adet Ford marka elektrikli araç sattı.

YORUMLAR
500
Çin'in Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım Rekor Seviyeye Ulaştı Çin'in Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım Rekor Seviyeye Ulaştı Çin'de Otomobil Satışları Eylül Ayında Yüzde 25,7 Arttı Çin'de Otomobil Satışları Eylül Ayında Yüzde 25,7 Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Eylül, Ford, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ford ve Gm Üçüncü Çeyrekte Çin'deki Satışlarında Hem Artış Hem Düşüş Açıkladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ford ve Gm Üçüncü Çeyrekte Çin'deki Satışlarında Hem Artış Hem Düşüş Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement