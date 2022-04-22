Çin'in Doğusundaki Yangtze Nehri'nde Artan Sayıda Sırt Yüzgeçsiz Yunus Görüldü - Son Dakika
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Çin'in Doğusundaki Yangtze Nehri'nde Artan Sayıda Sırt Yüzgeçsiz Yunus Görüldü

22.04.2022 17:39
Çin'in Doğusundaki Yangtze Nehri'nde Artan Sayıda Sırt Yüzgeçsiz Yunus Görüldü

NANJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yerel ormancılık ve park yetkililerinin bildirdiğine göre, Yangtze Nehri'nin Nanjing bölümünde sırt yüzgeçsiz yunusların nüfusu giderek artarak kalıcı bir hale geldi.

NANJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yerel ormancılık ve park yetkililerinin bildirdiğine göre, Yangtze Nehri'nin Nanjing bölümünde sırt yüzgeçsiz yunusların nüfusu giderek artarak kalıcı bir hale geldi. Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'deki ormancılık ve park bürosundan Perşembe günü yapılan açıklamada, bölgedeki sularda 50'den fazla sırt yüzgeçsiz yunusun yaşadığı ifade edildi. Çin'de endemik bir tür olan sırt yüzgeçsiz yunus, Yangtze Nehri'nin ekolojisinin önemli bir göstergesi olarak da görülüyor. Bu tür sadece Yangtze Nehri'nin orta ve alt ana akışı içinde bulunuyor.

Büro, nesli tükenmekte olan türlerin Nanjing'deki Yangtze Nehri'nin sularında sık sık görüldüğünü ve yaşam alanlarının genişlediğini kaydetti. 2021 yılının ilk yarısında bu sularda en az dört sırt yüzgeçsiz yunus yavrusu görüldüğünü belirten büro, 2021 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında, eyalet doğa rezervindeki personelin Yangtze'de toplam 1.162 sırt yüzgeçsiz yunus tespit ettiğini, bir günde 56 tespitte bulunmasının da bir rekor olduğunun altını çizdi. Büro, koruma ve yönetim mekanizmasını geliştirdiğini ve memeliler için bir izleme sistemi kurduğunu da belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nanjing, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Doğusundaki Yangtze Nehri'nde Artan Sayıda Sırt Yüzgeçsiz Yunus Görüldü - Son Dakika
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