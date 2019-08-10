Son Dakika Haberleri: Çin'in doğusunu 'Lekima' tayfunu vurdu: 13 ölü, 16 kayıp
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Çin'in doğusunu 'Lekima' tayfunu vurdu: 13 ölü, 16 kayıp

49 dakika önce

Çin'in doğu kıyısını 'Lekima'tayfunu vurdu.

Çin'in doğusunu 'Lekima' tayfunu vurdu: 13 ölü, 16 kayıp, System.String[]
Çin'in doğu kıyısını 'Lekima'tayfunu vurdu. Tayfun nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1 milyon kişinin de tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayıp ve yaklaşık 1 milyon kişi de tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildi.
Saatte 187 kilometre hıza ulaşan tayfunun, Anhui, Fuijan, Jiangsu Zhejiang ve Çin'in en büyük kenti Şanghay'da şiddetli yağışlara neden olabileceği vurgulandı.
Tayfun nedeniyle 288 uçuş ve yüzlerce feribot ve tren seferi iptal edildi. Tayfunun etkili olduğu bölgede, bin kişilik arama kurtarma ekiplerinin oluşturulduğu; 150 itfaiye ve 153 botun da hazır bulunduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Tayfun nedeniyle meydana gelen sel
-Şiddetli yağışlar
-Bir adamın aracıyla suda sürüklenmesi
-Sular altında kalmış yollar


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
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