Çin'in döviz rezervi hacmi 3 Trilyon 119 Milyar

Bu rakam mayıs ayı sonuna oranla 18 milyar 200 milyon dolar olarak yüzde 0,6 oranında arttı.

Döviz İdaresi Basın Sözcüsü ve baş ekonomist Wang Chunying, haziran ayında küresel ticaret durumu ve başlıca ülkelerin merkez bankalarının para politikaları gibi unsurların etkisiyle, dolar endeksinde düşüş yaşandığına, uluslararası finansal piyasalarda varlıkların fiyatının arttığına işaret etti.

Wang'a göre döviz kuru çevirisi ve varlık fiyatlarının değişmesi gibi faktörler döviz rezervlerinin boyutunun belli ölçüde artmasına yol açtı.

Çin Finansal Vadeli İşlem Borsası Araştırma Enstitüsü'nden Baş Ekonomist Zhao Qingming, "ABD Doları endeksinin haziran ayında yüzde 1,4 oranında düşmesi, ABD Doları dışındaki başlıca para birimlerinin genel olarak değer kazanmasına neden oldu, böylece döviz rezervlerindeki ABD Doları dışındaki para birimlerinin ABD Dolarına göre defter değerinde artış göründü" diye konuştu.

Çin Tacirler Menkul Kıymetleri'nden Baş Analist Xie Yaxuan ise Renminbi kurunun piyasaya göre dalgalanmasının döviz piyasasının arz ve talebini etkin bir şekilde ayarlayarak döviz rezervlerinin istikrarının korunmasına yarar sağladığını dile getirdi.

Sözcü Wang Chunying, uluslararası finans durumu hâlâ karmaşık olmasına rağmen, Çin'de ekonominin kaliteli gelişmesinin devamlı ilerletileceğini, kapsamlı dışa açılmanın da aktif bir şekilde yerine getirileceğini söyledi. Wang, böylece ekonomik büyümenin dayanıklılığı ve sürdürülebilirliğinin daha da artırılacağını vurguladı. Wang, "Tüm bunlar ülkemizdeki döviz piyasasının istikrarına güçlü destek sağlayarak döviz rezervlerinin boyutunun belli bir seviyede tutulmasına sağlam temel hazırlayacak" ifadesini kullandı.