Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 105 milyar dolara ulaştı

Dünyanın en büyük döviz rezervlerine sahip olan Çin'in döviz rezervleri dün açıklanan rakamlara göre ekim ayı sonunda 3 trilyon 105 milyar dolara ulaştı.

Devlet Döviz Yönetimi'nin (State Administration of Foreign Exchange - SAFE) verilerine göre bu rakam bir önceki aya oranla 12.7 milyar dolarla yüzde 0.4'lük bir artışa işaret ediyor.

SAFE sözcüsü Wang Chunying, döviz rezervlerinin artışında döviz kurları ve varlık fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra farklı koşullarında etkisi olduğunu söyledi.

Wang, "Küresel ticaret durumunu da içeren faktörler, başlıca ülkelerin parasal ve Brexit'le ilgili beklentilerinin yanı sıra ABD doları endeksinde düşüş ve ana tahvil fiyatlarında düşüş etkili oldu" dedi.

Dış belirsizliklerin artmasına rağmen, Çin ekonomisinin genel istikrarı koruduğuna, daha iyileştirilmiş ve istikrarlı bir ekonomik görünüme sahip olduğunu belirten Wang, gösterdiğini belirtti. Wang, Wang, döviz piyasasında dengeli arz ve talebin ve rezervleri sağlam bir şekilde büyüttüğünü de sözlerine ekledi.