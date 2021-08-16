Üye Girişi
Çin'in Dubai'de gizli bir gözaltı merkezi olduğu iddia edildi - Son Dakika

Çin'in Dubai'de gizli bir gözaltı merkezi olduğu iddia edildi

16.08.2021 16:18
Çin'in Dubai'de gizli bir gözaltı merkezi olduğu iddia edildi, System.String[]

Çin'in Dubai'de gizli bir gözaltı merkezi bulunduğu iddia edildi.

Çin'in Dubai'de gizli bir gözaltı merkezi bulunduğu iddia edildi.

Çinli bir genç kadın, en az 2 Uygur ile Dubai'de Çin'e ait gizli bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ileri sürdü.

Nişanlısı Vang Cingyu'nun Çinli bir muhalif olarak görülmesi nedeniyle Çin'e iade edilme endişesi taşıyan 26 yaşındaki Vu Huan, Dubai'de yaşadıklarını Associated Press (AP) ajansına anlattı.

Dubai'de kaldığı otelde 27 Mayıs'ta Çinli yetkililer tarafından sorgulandığını, ardından Dubai polisi tarafından bir karakola götürüldüğünü söyleyen Vu, gözaltında tutulduğu üçüncü gün, kendisini Li Şuhang olarak tanıtan Çinli bir adamın ziyaretine geldiğini söyledi.

Çin'in Dubai'de konsolosluğu için çalıştığını söyleyen Li'nin kendisine, Çin karşıtı faaliyetlerde bulunmak amacıyla yabancı gruplardan para alıp almadığını sorduğunu anlatan Vu, daha sonra kelepçelenerek Çinli yetkililer tarafından gözaltı merkezine dönüştürülen bir villaya götürüldüğünü öne sürdü.

Odaların ayrı hücrelere dönüştürüldüğü üç katlı beyaz villada, bir kaç kez Çince sorgulandığını ve tehdit edildiğini söyleyen Vu, merkezde bir Uygur kadınla karşılaştığını, bir diğerinin sesini duyduğunu, kadınları ayırt edici görünümlerine ve aksanlarına dayanarak Uygur olarak tanımladığını kaydetti.

"Belgeleri imzalamak zorunda kaldım"

Gardiyanların, bir telefon ve sim kart vererek, kendisine ve nişanlısına destek veren kar amacı gütmeyen Hristiyan yardım örgütü ChinaAid'in başkanı papaz Bob Fu'yu ve nişanlısını aramasını söylediğini aktaran Vu, merkezde, Vang'ı onu taciz etmekle suçlayan belgeleri imzalamaya zorlandığını da savundu.

"Gerçekten korktum ve belgeleri imzalamak zorunda kaldım." diyen Vu, 8 Haziran'da serbest bırakıldıktan sonra Ukrayna'ya giderek nişanlısı Vang ile bir araya geldiğini belirtti.

Çift, Vang'ın Ukrayna'dan Çin'e iade edilme ihtimali endişesiyle Hollanda'ya kaçtı.

Çin, iddiaları reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, iddiaya ilişkin "Size söyleyebileceğim şey, kişinin bahsettiği durumun doğru olmadığı" açıklamasını yaparken, Dubaili yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

ChinaAid'in başkanı Fu, Vu tarafından bahsi geçen sürede en az dört veya beş kez arandığını, bu aramalardan birkaçının Dubai'den bilinmeyen bir numaradan geldiğini söyledi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken; Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Gözaltı, Uygur, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Dubai'de gizli bir gözaltı merkezi olduğu iddia edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu 16:26 Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez 16:00 Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı 15:41 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi 14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak 14:12 ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı 13:29 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor 12:45 Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi 12:12 Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
16:33 Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
16:26 Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu
16:23 Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
15:59 Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez
15:41 İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti
15:40 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı
15:35 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu
15:32 26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu         
16:34
Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak         
16:24
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti         
15:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum         
13:05
10 gün önce 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu         
12:18
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 16:38:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in Dubai'de gizli bir gözaltı merkezi olduğu iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement