Son Dakika Haberleri: Çin’in dünyaya 31 milyar dolarlık oyuncak sattı
Son Dakika Ekonomi Çin’in dünyaya 31 milyar dolarlık oyuncak sattı

Çin’in dünyaya 31 milyar dolarlık oyuncak sattı

1 saat önce

Çin'in oyuncak ihracatı yılın ilk sekiz ayında 31 milyar 524 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükseldi.

Çin’in dünyaya 31 milyar dolarlık oyuncak sattı, System.String[]

Çin'in oyuncak ihracatı yılın ilk sekiz ayında 31 milyar 524 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:22 
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