Çin’in dünyaya 31 milyar dolarlık oyuncak sattı
1 saat önce
Çin'in oyuncak ihracatı yılın ilk sekiz ayında 31 milyar 524 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükseldi.
Çin'in oyuncak ihracatı yılın ilk sekiz ayında 31 milyar 524 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:22
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