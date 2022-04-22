Çin'in Ekolojik Katkısı Küresel Çevre Reformunu Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Çin'in Ekolojik Katkısı Küresel Çevre Reformunu Kolaylaştırıyor

22.04.2022 14:28
Çin'in Ekolojik Katkısı Küresel Çevre Reformunu Kolaylaştırıyor

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Nanchang ilçesindeki Fenghuanggou doğal alanında çiçek açmış ağaçlar görülüyor, 16 Mart 2022. (Fotoğraf: Peng Zhaozhi/Xinhua)

Çin'in Postmodern Kalkınması için ABD Enstitüsü Başkanı Philip Clayton, "Hem profesör hem de Çin'in ekolojik uygarlık kavramından ilham alan uluslararası bir STK'nın lideri olarak, Çin'in uluslararası çevre hareketine katkılarının derinden farkındayım" dedi.

LOS ANGELES, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Postmodern Kalkınması için ABD Enstitüsü Başkanı Philip Clayton, Çin'in ekolojik uygarlığa katkısının uluslararası toplumun kapsayıcı bir biçimde çevre reformu hedefini formüle etmesini sağladığını söyledi.

Clayton, Cuma gününe denk gelen Dünya Günü öncesinde Xinhua ile yaptığı röportajda Çin'in ekolojik uygarlıktaki liderliğini övdü. Çin'in ekolojik uygarlık kavramının inşasından önce, Batı'daki çevreciliğin, böcek ilacı kullanımını azaltmak veya nehirlere daha az atık boşaltmak gibi çok spesifik hedeflerle meşgul olduğunu söyledi.

Clayton "Birçok önde gelen çevreci, iş dünyası ve STK liderleri, artık ekolojik uygarlığın tüm çevresel eylemler için hedef ve vizyon sağladığını kabul ediyor" dedi.

Clayton "Bu kapsayıcı vizyon ile bakarak, şimdiki zamanda çözümler bulmaya başlamak için 'geriye dönük' düşünebiliriz. Sonra (yine ekolojik uygarlık teorisine dayanarak) bu nihai sonuca yönelik bir yol haritası oluşturabiliriz" diye konuştu.

Clayton "Çoğumuz, bunun ilk kez Çin'in ekolojik uygarlık inşası ile mümkün olduğunu açıkça kabul ediyoruz" dedi. Çin'in önerdiği ve insan ile doğa arasında uyumla birarada yaşamayı sağlamak gibi çeşitli ilkelerden oluşan ekolojik uygarlık felsefesi ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in genel gelişimi daha yeşil amaçlara doğru yöneldi.

Çin'in Ekolojik Katkısı Küresel Çevre Reformunu Kolaylaştırıyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Shannan'daki Yamzbog Yumco Gölü'nün manzarası görülüyor, 16 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

Yirmi yılı aşkın bir süredir Çin'e yaptığı seyahatlerde Çin'in birçok büyük lideri ve akademisyenine danıştığını ve onlardan pek çok şey öğrendiğini söyleyen Clayton, "Hem profesör hem de Çin'in ekolojik uygarlık kavramından ilham alan uluslararası bir STK'nın lideri olarak, Çin'in uluslararası çevre hareketine katkılarının derinden farkındayım" dedi.

Clayton Xinhua'ya, Çin'in ekolojik uygarlık kavramının insan işbirliğine yönelik en büyük tehdide dikkat çektiğini söyledi.

"İnsanların, ortak kaderi olan tek bir tür olduğumuzu anlamaları gerekiyor. Ne yazık ki, insanlar yalnızca kendi milletlerine, kültürlerine, dillerine ya da kendileri gibi görünen ve davranan insanlara odaklanma eğilimindeler" diyen Clayton, "Çevremizdeki istikrarlı ve besleyici yaşam sistemleri olmadan hiçbir şekilde var olmazdık. Aslında, bir anlamda ayrı ayrı var olan yaratıklar değiliz. Bizler, aşağıdan yukarıya, bir topluluk oluşturan varlıklarız" dedi.

Clayton "İnsanlığın geleceği için en büyük vizyon, hepimizin tek bir küresel yaşam topluluğuna ait olduğunu beyan etmektir" dedi ve ekledi: "Derin bağlantımızı kabul ettiğimizde, yaşam topluluğu adına müttefik oluruz."

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Kaynak: Xinhua

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