Çin'in Ekolojisi Tarihi Bir Dönüm Noktasından Geçiyor - Son Dakika

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komitesi'nin üst düzey yetkilisi Han Wenxiu'nun Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, geçen 10 yılda Çin'in ekolojik ortamı tarihi bir dönüm noktasına tanık oldu.

Han düzenlediği basın toplantısında, "Daha az puslu günün yanı sıra daha az siyah ve kokulu su kütlesini gördük. Daha mavi gökyüzünün, daha berrak suların ve yemyeşil dağların tadını çıkardık" dedi. Han, Çin'de yapay olarak ağaçlandırılan alanların toplamının dünya toplamının yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu ve gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 34 oranında düştüğünü söyledi.

Han, ülkenin rüzgar ve fotovoltaik elektrik ile diğer yeşil enerji kurulu kapasitesinde ve yeni enerji araçlarının üretimi ile satışında da dünyada en üst sıraya çıktığını söyledi. Han, Paris Anlaşması'nın sadık bir savunucusu olarak Çin'in 2030'dan önce CO2 emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğü sağlama hedeflerini açıkladığını hatırlattı.