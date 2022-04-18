Çin'in Elektrik Üretimi Mart'ta Yüzde 0,2 Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan raporun ayrıntılarına göre, termik enerji üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında düşerken, hidroelektrik üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 19,8 oranında arttı. Nükleer enerji üretimi yüzde 2,2, rüzgar enerjisi üretimi yüzde 23,8, güneş enerjisi üretimi de yüzde 16,8 oranında yükseldi. Çin'in elektrik üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 1,99 trilyon kilovat-saate çıktı.