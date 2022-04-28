Çin'in Elektrikli Otomobilleri, İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalatın Artmasına Yardımcı Oldu - Son Dakika
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Çin'in Elektrikli Otomobilleri, İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalatın Artmasına Yardımcı Oldu

28.04.2022 17:43
Çin'in Elektrikli Otomobilleri, İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalatın Artmasına Yardımcı Oldu

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Amir Shani, "İsrailli ithalatçılar, kaliteli ürünleri makul fiyatla alabileceklerini bildikleri için Çin pazarına yöneliyor" diye konuştu.

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Amir Shani, "İsrailli ithalatçılar, kaliteli ürünleri makul fiyatla alabileceklerini bildikleri için Çin pazarına yöneliyor" diye konuştu.

KUDÜS, 28 Nisan (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu, otomobil ithalatının İsrail'in Çin'den yaptığı en önemli ithalat kategorileri haline geldiğini ve İsrail'in Çin'den yaptığı toplam ithalatın artışına büyük katkıda bulunduğunu duyurdu. Büronun Salı günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Çin'den yaptığı mal ithalatı 2022 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1'lik artış gösterdi. İsrail'in Ocak-Mart döneminde Çin'den yaptığı ithalat, elmas hariç toplamda 3,41 milyar ABD dolarına ulaştı; bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Xinhua'ya konuşan İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Amir Shani, Çin'den yapılan elektrikli otomobil ithalatının, İsrail'in Çin'den yaptığı ithalatın artmasına büyük katkısı olduğunu söyledi.

Çin'in Elektrikli Otomobilleri, İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalatın Artmasına Yardımcı Oldu

İsrail'in Tel Aviv kentinde Çinli Hongqi şirketinin E-HS9 akıllı elektrikli spor kullanımlı aracını (SUV) inceleyen bir erkek, 14 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Shani, otomobil ithalatının İsrail'in Çin'den yaptığı en önemli ithalat kalemleri olan elektronik aletler, tekstil, mobilya ve inşaat malzemelerinin arasına girdiğini sözlerine ekledi. Shani, "İsrailli ithalatçılar, kaliteli ürünleri makul fiyatla alabileceklerini bildikleri için Çin pazarına yöneliyor" diye konuştu. Shani, koronavirüs krizi sırasında önemli düzeyde yükselen nakliye ve lojistik masraflarında düşüş beklendiği için ithalat rakamlarının daha da artacağı tahmininde bulundu.

Shani, "Çin ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması konusunda devam eden görüşmelerin başarılı şekilde sonuçlandırılması halinde ithalat rakamları daha da artacaktır" ifadelerini kullandı. İsrail'in ilk çeyrekte Çin'e yaptığı ihracat 1,18 milyar dolara ulaşırken geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse değişmeden kaldı. İsrail'in ilk çeyrekteki toplam ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8'lik bir artışla 25,2 milyar dolara çıkarken ülkenin ihracatıysa yüzde 20,7'lik artışla 14,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Ticaret, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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