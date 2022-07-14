Çin'in En Büyük Çiçek Pazarı Canlı Bir Gece Ekonomisi Yarattı

KUNMİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan ve gerek ticaret hacmi gerek ihracat değeri açısından aralıksız 23 yıldır Çin'in en büyük yeni toplanmış çiçek pazarı olan Dounan, Asya 'nın da en büyük yeni toplanmış çiçek pazarı haline geldi. Pazar, çiçek tüketimi, turizm ve kültürel deneyim eşliğinde son yıllarda canlı bir gece ekonomisi yarattı.

Kaynak: Xinhua

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