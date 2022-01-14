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Çin'in en büyük kenti Şanghay'da yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü - Son Dakika

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü

14.01.2022 07:29
Çin'in en büyük kenti Şanghay'da yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü

Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü yerlere, ülkenin en büyük kenti Şanghay da eklendi.

Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü yerlere, ülkenin en büyük kenti Şanghay da eklendi.

Eyalet düzeyinde müstakil idareye sahip şehrin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, 2 yerel vaka ve hastalık belirtisi göstermeyen 3 asemptomatik vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 4'ünün 11 Ocak'ta tespit edilen yurt dışı kaynaklı bir vakayla yakın temasta bulunduğu, 1 vakanın ise yakın temastaki bu kişilerden birinin kardeşi olduğu belirtildi.

Tüm vakalar uzman hastanede gözetim altına alınırken, iş yerleri orta riskli bölge ilan edildi.

Yerel sağlık yetkilileri salgın soruşturması kapsamında 304 yakın temaslı kişi ve 2830 ikincil temaslı kişiyi karantinaya alırken, 5 vaka hariç bu kişilerin tümünün ilk test sonuçlarının negatif olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 27 milyonluk nüfusuyla Çin'in en büyük kenti olan Şanghay'da yurt içi kaynaklı vakalarının yayılması, toplu testler, sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları gibi büyük maliyetli salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin alınmasına sebep olabilir.

24 saatte 201 vaka

Çin ana karasında 24 saatte 143'ü yurt içi kaynaklı 201 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 98'i Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 69, Şuçang'da 25 ve eyalet merkezi Cıngcou'da 4 yerel vaka tespit edildi.

Tiencin şehrinde 34, Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 8, Guangdong eyaletinin Congşan şehrinde de 1 yerel vaka görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Dün günlük yurt dışı kaynaklı 58 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 104 bin 580 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 431 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in en büyük kenti Şanghay'da yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in en büyük kenti Şanghay'da yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü - Son Dakika
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