Çin'in En Büyük Suv Üreticisi Mayıs'ta Satışlarını Artırdı

SHİJİAZHUANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en büyük spor kullanımlı araç (SUV) ve pikap üreticisi Great Wall Motor (GWM), tedarik zincirinin yeniden işlemeye başlaması ve lojistik darboğazın iyileşmesi sayesinde Mayıs ayında araç satışlarını aylık yüzde 48,9 artırdı. Şirket, Mayıs ayında 12.317'si dış pazarda olmak üzere toplam 80.062 araç sattığını açıkladı. Mayıs ayında 41.748 adet satılan GWM'nin lider SUV markası HAVAL, şirketin satışlarındaki artışta en önemli paya sahipti. HAVAL marka araç satışlarının hemen hemen yarısı ise markanın en çok satan modeli HAVAL H6'dan oluşuyordu. Merkezi Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kentinde bulunan Great Wall Motor; aralarında HAVAL, GWM Pickup, WEY ve ORA'nın da bulunduğu çok sayıda araç markasının sahibi.