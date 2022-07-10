Çin'in En Büyük Suv Üreticisinin Satışları Haziran Ayında Arttı - Son Dakika
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Çin'in En Büyük Suv Üreticisinin Satışları Haziran Ayında Arttı

10.07.2022 12:10
Çin'in En Büyük Suv Üreticisinin Satışları Haziran Ayında Arttı

SHİJİAZHUANG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük spor kullanımlı araç (SUV) ve pikap üreticisi Great Wall Motor'un (GWM), Haziran ayındaki araç satışı aylık yüzde 26,38 artarak 13.451'i denizaşırı pazarlarda olmak üzere 101.186 adede ulaştı.

SHİJİAZHUANG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük spor kullanımlı araç (SUV) ve pikap üreticisi Great Wall Motor'un (GWM), Haziran ayındaki araç satışı aylık yüzde 26,38 artarak 13.451'i denizaşırı pazarlarda olmak üzere 101.186 adede ulaştı. Şirket bu senenin ilk yarısında, 62.823'ü yurtdışında olmak üzere toplam 518.525 araç sattı ve bu da satışın yüzde 12'sini oluşturdu. Şirketin toplam yurtdışı satışı 1 milyonu aştı. Kovid-19'un etkisinin azalıp tedarik zincirindeki çalışmalar tekrar başlarken Great Wall Motor, çok sayıda yeni elektrikli ve akıllı aracı piyasaya sürdü. Şirket bunun da ikinci çeyrekte şirketin satışlarındaki artışa katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Genel merkezi Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Baoding şehrinde bulunan Great Wall Motor, HAVAL, GWM Pickup, WEY ve ORA'nın da aralarında olduğu çeşitli araç markalarına sahip.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Great Wall, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in En Büyük Suv Üreticisinin Satışları Haziran Ayında Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in En Büyük Suv Üreticisinin Satışları Haziran Ayında Arttı - Son Dakika
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