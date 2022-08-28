Video: Çin'in En Büyük Tatlı Su Gölündeki Tarihi Ada Ortaya Çıktı

Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'ndeki tarihi Luoxingdun Adası, gölün su seviyesinin düşmesi nedeniyle yeniden ortaya çıktı.

Poyang Gölü, resmi olarak bu yılın kurak mevsimine kayıtların başladığı 1951'den bu yana en erken tarih olan 6 Ağustos'ta girdi. Böylece kurak mevsim, 2003 ile 2021 arasındaki ortalama başlangıç tarihinden 69 gün önce başlamış oldu.

Yerel yetkililere göre, son zamanlarda Jiangxi Eyaleti'nde sürekli sıcak hava ve düşük yağışların tetiklediği kuraklık koşulları, gölün yüzde 75 oranında çekilmesine yol açtı.

Luoxingdun Adası yalnızca su seviyesi düştüğünde görünür hale geliyor.

Bu adada, ilk olarak Beş Hanedan döneminde (907-960) inşa edilmiş bazı antik binalar bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor.