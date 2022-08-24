Video: Çin'in En Büyük Tatlısu Gölünde Balık Sayısı Avlanma Yasağı Sayesinde Arttı

Çin'in en büyük tatlı su gölü olan ve ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Poyang Gölü'ndeki balık sayısı iki yıldır uygulanan balık avlama yasağı sayesinde arttı.

Poyang Gölü, Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri'yle birleşen doğal su yollarından biri.

Çin, Yangtze Nehri'nin biyoçeşitliliğini daha fazla korumak amacıyla, 2020 başından itibaren Yangtze Nehri havzasındaki 332 koruma bölgesinde 10 yıllık bir geçici balık avlama yasağı uygulamaya başladı. Yasak daha sonra nehrin tüm doğal su yollarını ve büyük kollarını içerecek şekilde genişletildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor.