Video: Çin'in En Büyük Tatlısu Gölünde Balık Sayısı Avlanma Yasağı Sayesinde Arttı - Son Dakika
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Video: Çin'in En Büyük Tatlısu Gölünde Balık Sayısı Avlanma Yasağı Sayesinde Arttı

24.08.2022 21:11
Video: Çin'in En Büyük Tatlısu Gölünde Balık Sayısı Avlanma Yasağı Sayesinde Arttı

Çin'in en büyük tatlısu gölü olan ve ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Poyang Gölü'ndeki balık sayısı iki yıldır uygulanan balık avlama yasağı sayesinde arttı.

Çin'in en büyük tatlı su gölü olan ve ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Poyang Gölü'ndeki balık sayısı iki yıldır uygulanan balık avlama yasağı sayesinde arttı.

Poyang Gölü, Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri'yle birleşen doğal su yollarından biri.

Çin, Yangtze Nehri'nin biyoçeşitliliğini daha fazla korumak amacıyla, 2020 başından itibaren Yangtze Nehri havzasındaki 332 koruma bölgesinde 10 yıllık bir geçici balık avlama yasağı uygulamaya başladı. Yasak daha sonra nehrin tüm doğal su yollarını ve büyük kollarını içerecek şekilde genişletildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in En Büyük Tatlısu Gölünde Balık Sayısı Avlanma Yasağı Sayesinde Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in En Büyük Tatlısu Gölünde Balık Sayısı Avlanma Yasağı Sayesinde Arttı - Son Dakika
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