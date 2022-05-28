Çin'in En Büyük Tuzlu Su Gölündeki Su Kuşlarının Sayısında Artış Gözlemlendi

XİNİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Yerel doğa koruma alanı yönetiminden yapılan açıklamada, Çin'in iç kısımlarında yer alan ülkenin en büyük tuzlu su gölü Qinghai Gölü'ndeki su kuşlarının sayısının arttığı ve bazılarının üremeye başladığı belirtildi. Yönetimin başkanı He Yubang, "İzleme personeli, geçen hafta başlayan beş günlük kuş izleme operasyonuna dayanarak 2021'in aynı dönemine kıyasla sayıca 8.000 daha fazla olmak üzere toplamda 42 türde 44.000'in üzerinde su kuşu gözlemledi" dedi.

Gözlemlenen kuşlar arasında birinci sınıf devlet koruması altındaki 88 kara boyunlu turna, ikinci sınıf devlet koruması altındaki 16 kara boyunlu dalgıç kuşu ve altı ötücü kuğu da yer aldı. He, kuşların üreme sezonuna girdiğini söyledi. He, son verilerin Qinghai Gölü'ndeki su alanının 10 yıl önceye göre yaklaşık 220 kilometrekare artışla 4.625 kilometrekareye ulaştığını gösterdiğini belirtti. Qinghai Gölü, kuzey Çin'deki önemli bir ekolojik bariyer ve göçmen kuşlar için önemli bir mola yeri.