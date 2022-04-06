Çin'in En Kuzeyindeki Eyalette Kar ve Buz Endüstrilerine Destek Artırılıyor - Son Dakika

HARBİN, 6 Nisan (Xinhua) — Eyalet Kültür ve Turizm Departmanı Başkanı Chen Zhe, eyaletin şirket merkezi kurmak ve kar ve buz endüstrilerinde yeni projelerin yanı sıra yedekte tutulan gayrimenkullerin kapalı paten pistlerine dönüştürülmesi için teşvikler getirdiğini söyledi. Heilongjiang eyaleti, Çin'de kış turizmi için popüler bir destinasyon. Eyalet merkezi Harbin, ilk kez 1985 yılında düzenlenen ve devasa, ayrıntılı buz heykelleri, yarışmalar ve kış sporları içeren Uluslararası Kar ve Buz Festivali ile uluslararası ilgi gördü.