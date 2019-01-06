Son Dakika Haberleri: Çin'in En Soğuk Bölgesi Harbin'de Geleneksel Kar ve Buz Festivali Başladı

Çin'in En Soğuk Bölgesi Harbin'de Geleneksel Kar ve Buz Festivali Başladı

1 saat önce

Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de her yıl düzenlenen Buz ve Kar Festivali'nin 35'incisi başladı.

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Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de her yıl düzenlenen Buz ve Kar Festivali'nin 35'incisi başladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:19 

Kar, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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