Çin'in En Soğuk Bölgesi Harbin'de Geleneksel Kar ve Buz Festivali Başladı
1 saat önce
Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de her yıl düzenlenen Buz ve Kar Festivali'nin 35'incisi başladı.
Çin
'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de her yıl düzenlenen Buz ve Kar
Festivali'nin 35'incisi başladı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:19
Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı
Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!