Çin'in en yaşlı doğum yapan kadını: 67 yaşında kız çocuğu oldu
1 saat önce
Çin'in doğusunda 67 yaşındaki bir kadın, dünyaya kız çocuğu getirdi.
Çin'in doğusunda 67 yaşındaki bir kadın, dünyaya kız çocuğu getirdi. Tian isimli kadın Çin'in en yaşlı annesi olarak tarihe geçti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
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