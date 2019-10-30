Son Dakika Haberleri: Çin'in en yaşlı doğum yapan kadını: 67 yaşında kız çocuğu oldu
Son Dakika Dünya Çin'in en yaşlı doğum yapan kadını: 67 yaşında kız çocuğu oldu

Çin'in en yaşlı doğum yapan kadını: 67 yaşında kız çocuğu oldu

1 saat önce

Çin'in doğusunda 67 yaşındaki bir kadın, dünyaya kız çocuğu getirdi.

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Çin'in doğusunda 67 yaşındaki bir kadın, dünyaya kız çocuğu getirdi. Tian isimli kadın Çin'in en yaşlı annesi olarak tarihe geçti.

Çin'in en yaşlı doğum yapan kadını: 67 yaşında kız çocuğu oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 
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