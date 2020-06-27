Çin'in, en yaşlı kişisi 134 yaşına bastı - Son Dakika

Çin'in, en yaşlı kişisi 134 yaşına bastı

Çin en yaşlı vatandaşı olduğu iddia edilen kadının 134'üncü doğum gününü kutladı.

Çin en yaşlı vatandaşı olduğu iddia edilen kadının 134'üncü doğum gününü kutladı.

Çin'de 1886'da doğduğu iddia edilen Almihan Seyiti, sevdikleriyle 134'üncü yaş günü kutlandı. Üç  katlı pastayla yeni yaşını kutlayan asırlık kadına olan ilgi ise her geçen gün artıyor. Almihan Seyiti'nin ülkedeki en yaşlı vatandaş olduğunu iddia ediliyor. Yetkililer, Seyiti'nin doğum kayıtlarını incelemeye aldı.Yetkililerin iddiaları ispatlaması üzerine Seyiti'nin dünyada yaşayan en yaşlı kişisi olarak kayıtlara geçeceği ifade ediliyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Seyiti'nin dünyanın en yaşlı insanı olan Japonya'daki Kane Tanaka'dan (117) 17 yaş büyük olabileceği tahmin ediliyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çin'in, en yaşlı kişisi 134 yaşına bastı - Son Dakika Dünya

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