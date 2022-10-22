Çin'in eski lideri Hu Cintao, ÇKP Kongresi'nde salondan çıkarıldı - Son Dakika
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Çin'in eski lideri Hu Cintao, ÇKP Kongresi'nde salondan çıkarıldı

22.10.2022 13:26
Çin'in eski lideri Hu Cintao, ÇKP Kongresi'nde salondan çıkarıldı

Eski Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Hu Cintao, partinin Pekin'deki 20. Ulusal Kongresi'nin kapanış oturumunda, anlaşılmayan sebeple görevliler tarafından salonun dışına alındı.

Eski Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Hu Cintao, partinin Pekin'deki 20. Ulusal Kongresi'nin kapanış oturumunda, anlaşılmayan sebeple görevliler tarafından salonun dışına alındı.

Kapanış oturumunda, Merkez Komite'nin seçilmesinin ardından basın mensuplarının salona alındığı sırada, ön sırada Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi Cinping'in solunda oturan Hu ile onun yanındaki Meclis Başkanı Li Canşu ile arasında diyalog geçtiği görüldü.

Şi, görevlileri çağırarak zihni karışmış görünen 79 yaşındaki eski lidere yardım etmelerini istedi. Görevliler Hu'yu ikna edemeyince koltuk altından tutarak sandalyesinden kaldırmaya çalıştı.

Önce bundan memnun olmadığı, dışarı çıkmak istemediği gözlenen Hu, bir süre sonra iş birliği yaparak görevliler eşliğinde salonu terk etti.

Hu, çıkarken Başbakan Li Kıçiang'ın omzuna dokunarak destekleyici bir jest yaptı.

Eski liderin neden salondan çıkarıldığıyla ilgili henüz açıklama yapılmazken, sağlık sorunu sebebiyle olabileceği tahmin ediliyor.

Hu Cintao, 2002-2012 yıllarında Çin Devlet Başkanlığı ve ÇKP Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştu. Şi Cinping, 2007-2012 yıllarında Hu'nun yardımcılığını yürütmüştü.

Kaynak: AA
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