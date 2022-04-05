Çin'in Etiyopya'da İnşa Ettiği Köprünün 2023 Başlarında Tamamlanması Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Etiyopya'da İnşa Ettiği Köprünün 2023 Başlarında Tamamlanması Bekleniyor

05.04.2022 15:50
Çin'in Etiyopya'da İnşa Ettiği Köprünün 2023 Başlarında Tamamlanması Bekleniyor

ADDİS ABABA, 5 Nisan (Xinhua) — Devlete bağlı medya kuruluşu Fana Broadcasting Corporate'in (FBC) bildirdiğine göre, CCCC'nin Abay Nehri köprü projesinin yöneticisi Chen Li, şu anda yüzde 60'ı tamamlanmış olan projenin gelecek yılın ilk çeyreğinde bitirilmesinin beklendiğini söyledi. Chen ayrıca köprüde araçların geçişinin yanı sıra yayaların da yürümesine imkan tanıyacak geniş yürüme yollarının olacağını söyledi. […]

ADDİS ABABA, 5 Nisan (Xinhua) — Devlete bağlı medya kuruluşu Fana Broadcasting Corporate'in (FBC) bildirdiğine göre, CCCC'nin Abay Nehri köprü projesinin yöneticisi Chen Li, şu anda yüzde 60'ı tamamlanmış olan projenin gelecek yılın ilk çeyreğinde bitirilmesinin beklendiğini söyledi. Chen ayrıca köprüde araçların geçişinin yanı sıra yayaların da yürümesine imkan tanıyacak geniş yürüme yollarının olacağını söyledi.

Amhara bölge eyaleti Bahir-Dar şehri İnşaat Geliştirme Bölümü genel müdür yardımcısı Gebeyawe Belay, tamamlandığında 52,2 metre genişliğe sahip olacak köprüyle, kentte düzgün trafik akışını sağlamanın amaçlandığını söyledi. CCCC, yirmi yılı aşkın bir süredir Etiyopya'da bulunuyor ve aralarında 85 kilometre uzunluğundaki Addis Ababa-Adama otoyolu ve Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı yolcu terminalinin de bulunduğu önemli projeleri inşa ediyor. Şirket ayrıca aralarında Mekelle ve Jimma endüstri parklarının da bulunduğu birçok endüstri parkını inşa etti ve hizmete soktu.

YORUMLAR
500
Başkan Güler AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Başkan Güler AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanları, kuşatmanın 30. yıl dönümünde anıldı Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanları, kuşatmanın 30. yıl dönümünde anıldı

Addis Ababa, Etiyopya, Medya, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in Etiyopya'da İnşa Ettiği Köprünün 2023 Başlarında Tamamlanması Bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Naci nereye gidecek?
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 15:57:44. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Etiyopya'da İnşa Ettiği Köprünün 2023 Başlarında Tamamlanması Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement