Çin'in Fast Teleskobu Tarafından Ekim 2017'den Bu Yana 660'tan Fazla Yeni Pulsar Tespit Edildi

GUİZHOU, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, "Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak da adlandırılan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobunu (FAST) kullanarak, Ekim 2017'den bu yana 660'ın üzerinde yeni pulsar tespit etti. Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki derin ve yuvarlak bir doğal karstik çöküntüde yer alan FAST, resmi olarak Ocak 2020'de faaliyete başladı ve dünyaya resmi açılışı 31 Mart 2021'de yapıldı. FAST'ın, dünyanın en hassas radyo teleskobu olduğu düşünülüyor.

Havadan panoramik olarak çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nda (FAST) düzenli bakım yapan personel, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nda (FAST) düzenli bakım yapan bir personel, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nda (FAST) düzenli bakım sırasında yansıtıcı panelleri kontrol eden personel, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bakımı süren 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)