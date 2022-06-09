Çin'in Fast Teleskobu, Tuhaf Yinelenen Hızlı Radyo Patlaması Tespit Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Fast Teleskobu, Tuhaf Yinelenen Hızlı Radyo Patlaması Tespit Etti

09.06.2022 13:23
Çin'in Fast Teleskobu, Tuhaf Yinelenen Hızlı Radyo Patlaması Tespit Etti

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Bilim insanları, türünün ikinci örneği olan son derece aktif, yinelenen Hızlı Radyo Patlaması (FRB) tespit etti.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Bilim insanları, türünün ikinci örneği olan son derece aktif, yinelenen Hızlı Radyo Patlaması (FRB) tespit etti. Bu keşif, bu gizemli kozmik olayların evrimsel resmine yönelik ipuçları sunuyor. FRB'ler, radyo bantlarındaki en parlak milisaniyelik astronomik ani değişiklikler olarak tanımlanıyor, ancak kökenleri bilinmiyor. Şu ana kadar tespit edilen FRB'lerin yüzde 5'inden azının yinelendiği, çok azınınsa sürekli olarak aktif olduğu görüldü. "Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak da bilinen 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nu (FAST) kullanan, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden (NAOC) astronomlarının başını çektiği bir uluslararası ekip, Dünya'dan yaklaşık 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki metaller açısından fakir bir cüce galakside FRB 20190520B olarak adlandırılan bir aktif yinelenen hızlı radyo patlaması keşfedip yerini belirledi. Sonrasında Very Large Array teleskobu, Palomar teleskobu, Keck Teleskobu, Subaru Teleskobu ve Kanada-Fransa- Hawaii Teleskobu gibi teleskoplar birbiri ardına gözlemde bulunarak FRB 20190520B'yi teyit etti.

FRB 20190520B'nin süper parlak bir süpernovanınkine benzer karmaşık bir plazma ortamında yer alıyor gibi göründüğünü söyleyen bilim insanları, "yenidoğan" bir süpernova olabileceği tahmininde bulundu. Çarşamba günü Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre son derece aktif FRB'lerin ikinci örneği olan FRB 20190520B, kompakt bir bölgeden gelen yinelenen patlamalara ve patlamalar arasında sürekli radyo emisyonlarına sahip. 2016 yılında keşfedilen ilk örneğe, FRB 20121102A kodu verilmişti. Araştırmacılar, bu iki FRB ile diğerleri arasındaki farklılıkların, iki farklı FRB türü olabileceğini çağrıştırdığını söyledi. Artık FRB kaynağı adaylarının, devasa bir yıldızın patlayarak süpernovaya dönüşmesinden arta kalan süper yoğun nötron yıldızları ya da magnetar denilen aşırı güçlü manyetik alanları olan nötron yıldızları olduğu biliniyor.

Astronomlar, iki farklı mekanizmanın olabileceğini ya da bu kaynakları üreten nesnelerin, evrimlerinin farklı aşamalarında farklı davrandığını söyledi. Makalenin ortak yazarı NAOC'den Li Di, "Ayrıca FRB 20121102A ve FRB 20190520B'nin, evrilmekte olan FRB popülasyonunun ilk aşamalarını temsil ettiğini varsayıyoruz" diye konuştu. Li, "FRB'lerin köken ve evriminin tutarlı bir resmi, sadece birkaç yıl içinde ortaya çıkacak gibi görünüyor" dedi. Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki derin ve yuvarlak bir karstın üzerinde yer alan FAST, Ocak 2020'de çalışmaya başladı ve resmi açılışı 31 Mart 2021'de yapıldı. FAST'ın, dünyanın en hassas radyo teleskobu olduğu düşünülüyor.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, Üçüncü Çin ve Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısının Ardından Açıklama Yaptı Çin Dışişleri Bakanı, Üçüncü Çin ve Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısının Ardından Açıklama Yaptı Çin Dışişleri Bakanı, Üçüncü Çin ve Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısının Ardından Açıklama Yaptı Çin Dışişleri Bakanı, Üçüncü Çin ve Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısının Ardından Açıklama Yaptı Çin'in Hunan eyaletinde, seller nedeniyle 286 bin kişi tahliye edildi Çin'in Hunan eyaletinde, seller nedeniyle 286 bin kişi tahliye edildi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Fast Teleskobu, Tuhaf Yinelenen Hızlı Radyo Patlaması Tespit Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:54:34. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Fast Teleskobu, Tuhaf Yinelenen Hızlı Radyo Patlaması Tespit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement