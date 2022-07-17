Çin'in Finans Sektörü Yılın İkicin Çeyreğinde Yüzde 5,9 Büyüdü

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Cumartesi günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin finans sektörünün gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 büyüdüğünü ve 2,4249 trilyon yuana (359,23 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı veriler, gayrimenkul sektörünün ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 düşüşle 1,8605 trilyon yuana gerilediğini gösterdi. Sektörlere göre GSYİH büyümesine ilişkin veriler, Cuma günü ülkenin GSYİH'sının ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 büyüyerek 29,2464 trilyon yuana ulaştığının açıklanmasının ardından geldi.