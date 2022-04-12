Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu

12.04.2022 22:10
Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Kurul, Bankacılık kuruluşlarının, kamyon sürücülerinin Kovid-19 salgını nedeniyle taşıt kredilerini geri ödemekte güçlük çekmesi halinde uygun olarak kredi vadesinin uzatılması ve yenilemesine ilişkin makul düzenlemeleri yapmaları gerektiğini kaydetti. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu, bankacılık kuruluşlarının aynı zamanda kendi çalışma koşullarına ve müşterilerin geri ödeme kabiliyetine göre kredi faiz oranlarını […]

Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Kurul, Bankacılık kuruluşlarının, kamyon sürücülerinin Kovid-19 salgını nedeniyle taşıt kredilerini geri ödemekte güçlük çekmesi halinde uygun olarak kredi vadesinin uzatılması ve yenilemesine ilişkin makul düzenlemeleri yapmaları gerektiğini kaydetti. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu, bankacılık kuruluşlarının aynı zamanda kendi çalışma koşullarına ve müşterilerin geri ödeme kabiliyetine göre kredi faiz oranlarını azaltıp kredi masraflarını uygun şekilde düşürmesi gerektiğini açıkladı. Kurula göre, sigorta şirketleri kamyon sürücüsü ve kuryeler gibi özel görevlerin ihtiyaçlarına yönelik kaza sigortası ürünleri geliştirmeye teşvik edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sigorta, Nisan, Kredi, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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