Çin'in Fujian Eyaletinde Şiddetli Yağmur ve Sel Nedeniyle 220.000 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Çin'in Fujian Eyaletinde Şiddetli Yağmur ve Sel Nedeniyle 220.000 Kişi Tahliye Edildi

21.06.2022 12:04
Çin'in Fujian Eyaletinde Şiddetli Yağmur ve Sel Nedeniyle 220.000 Kişi Tahliye Edildi

FUZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinde bu ayın başından beri etkili olan şiddetli yağmur ve sel sebebiyle yaklaşık 220.000 kişi tahliye edildi.

FUZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinde bu ayın başından beri etkili olan şiddetli yağmur ve sel sebebiyle yaklaşık 220.000 kişi tahliye edildi. Eyaletin bazı bölgelerinde su basması, toprak kayması, ev hasarı ve diğer afet durumları tespit edildi. Xianyou ilçesine bağlı Youyang kasabasında bir saat içinde maksimum 78,6 mm yağış kaydedildi. Fujian'daki yangın kurtarma ve orman itfaiye ekipleri 878 kurtarma personeli görevlendirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 21 Haziran, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Fujian Eyaletinde Şiddetli Yağmur ve Sel Nedeniyle 220.000 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Fujian Eyaletinde Şiddetli Yağmur ve Sel Nedeniyle 220.000 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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