Çin ajansı Xinhua'nın haberinde, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kayıp kişilere ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Gansu eyaletinde fabrikadaki patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayıp - Son Dakika

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