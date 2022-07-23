Çin'in Gansu eyaletinde toprak kaymasında 10 kişi öldü - Son Dakika
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Çin'in Gansu eyaletinde toprak kaymasında 10 kişi öldü

23.07.2022 19:25
Çin'in Gansu eyaletinde toprak kaymasında 10 kişi öldü

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Bayyin şehrinin Cingtai ilçesinde Şanşi Kok Kömürü Minbao işletmesine ait madende çalışan işçileri taşıyan otobüs, dağ yolunda yamaçtan kopan toprak kütlesinin altında kaldı.

Kazada otobüsteki 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi hafif yaralandı.

Kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde noktalanırken kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Gansu eyaletinde toprak kaymasında 10 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Gansu eyaletinde toprak kaymasında 10 kişi öldü - Son Dakika
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