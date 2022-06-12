Çin'in Gansu Eyaletindeki Bitkisel İlaç Sektörünün Yüksek Kaliteli Kalkınması

DİNGXİ, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Longxi ilçesi, Çin bitkisel ilaçlarına yönelik önemli bir ekim ve depolama üssü. Ülke, Çin bitkisel ilaçlarının bitkisel gen kaynaklarının toplanması, korunması ve araştırılmasına son yıllarda büyük önem atfediyor. Kaliteli Çin bitkisel ilaç türleri, ana bitki oluşturmak ve yüksek kaliteli fideler üretmek için seçilebiliyor. Longxi'deki yerel Çin bitkisel ilaçları endüstrisi, ekim, işleme ve ticareti kapsayan bütün bir zincirle entegre kalkınma da sağladı.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesindeki Çin bitkisel ilaçlarına yönelik ekim merkezinin laboratuvarında bulunan fideler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesindeki Çin bitkisel ilaçlarına yönelik ekim merkezinde bulunan laboratuvarda bitkisel ilaçları kontrol eden bir çalışan, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesindeki Çin bitkisel ilaçlarına yönelik ekim merkezinde fidelerle ilgilenen çalışanlar, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesinde Çin bitkisel ilaçları sektöründeki bir şirkette astragalus köklerini işleyen çalışanlar, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesindeki Gansu Çin Bitkisel İlaçları Ticaret Merkezi'nde bir kamyona Çin bitkisel ilaçları paketlerini yükleyen bir çalışan, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesindeki bir ekim merkezinde Çin bitkisel ilaçlarına yönelik gen kaynakları bankasında bulunan ekipmanı kontrol eden bir çalışan, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesinde, Gansu İlaç Kontrol Enstitüsü'nün Longxi şubesinin laboratuvarında bitkisel ilaçları kontrol eden teknisyenler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesinde bulunan bir şirkette Çin bitkisel ilaçlarını paketleyen çalışanlar, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesinde bulunan bir şirketin deposunda Çin bitkisel ilaçları paketlerini taşıyan bir çalışan, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesinde Çin bitkisel ilaçları sektöründeki bir şirkette doğranmış astragalus köklerini kurutan çalışanlar, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesindeki Gansu Çin Bitkisel İlaçları Ticaret Merkezi'nde bir tüccarla konuşan çalışan, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti Longxi ilçesindeki Gansu Çin Bitkisel İlaçları Ticaret Merkezi'nde bir tüccarla konuşan çalışan, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ma Xiping/Xinhua)