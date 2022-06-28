Çin'in Gaofen-12 03 Uydusu Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Gaofen-12 03 Uydusu Uzaya Fırlatıldı

28.06.2022 11:35
Çin'in Gaofen-12 03 Uydusu Uzaya Fırlatıldı

JİUQUAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Gaofen-12 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Haziran 2022.

JİUQUAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Gaofen-12 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Haziran 2022. Çin, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir Dünya gözlem uydusu gönderdi. Gaofen-12 03 uydusu, bir Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi tarafından Beijing saatiyle 23.46'da fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla oturdu. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, 'Borç Tuzağı' Oluşturmaktan Sorumlu Tutulmalı Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, 'Borç Tuzağı' Oluşturmaktan Sorumlu Tutulmalı Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Gaofen-12 03 Uydusu Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:25 Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
10:57 Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 11:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Gaofen-12 03 Uydusu Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement