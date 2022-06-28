JİUQUAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Gaofen-12 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Haziran 2022. Çin, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir Dünya gözlem uydusu gönderdi. Gaofen-12 03 uydusu, bir Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi tarafından Beijing saatiyle 23.46'da fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla oturdu. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Gaofen-12 03 Uydusu Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.