Çin'in Geliştirdiği Tp500 İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Geliştirdiği Tp500 İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı

19.06.2022 12:22
Çin'in Geliştirdiği Tp500 İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC), Çin'in yerli üretim TP500 insansız kargo uçağının ilk uçuşunun Cumartesi günü başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC), Çin'in yerli üretim TP500 insansız kargo uçağının ilk uçuşunun Cumartesi günü başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. AVIC, kargo uçağının 27 dakikalık bir ilk uçuş yaptığını ve uçağın uçuşun tamamı boyunca sorunsuz bir performans gösterdiğini söyledi.

AVIC'in açıklamasına göre, AVIC İlk Uçak Enstitüsü tarafından geliştirilen TP500, Çin Sivil Havacılık Yönetmeliği şartlarına uygun olarak üretilen ilk büyük insansız kargo uçağı. TP500, büyük yükler için genel amaçlı insansız bir nakliye platformu. Uçak, 1.800 km azami menzile sahip. AVIC, kargo uçağının, standart 500 kg'lık yükü 500 km'ye kadar taşıyabildiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çin'in Kömür Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 10,3 Arttı Çin'in Kömür Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 10,3 Arttı Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Geliştirdiği Tp500 İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:39:15. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Geliştirdiği Tp500 İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement