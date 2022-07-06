Çin'in Gönderdiği Yardım Malzemeleri Afgan Depremzedelere Destek Oldu

Çin'in bağışladığı ve içlerinde çadırın da bulunduğu yardım malzemeleri sayesinde günlerce açık havada uyumak zorunda kalan Afgan depremzedelerin barınma sorunu büyük ölçüde çözüldü.

ŞARAN, 6 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın Paktika vilayetinde yaşayan bir köylü olan Khan Mohammad, 22 Haziran'da Afganistan'da meydana gelen yıkıcı deprem yüzünden günlerce açık havada uyuduktan sonra Çin'in gönderdiği ve içinde çadırın da bulunduğu yardımı teslim aldı. Yakın zamanda Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin'in çadırları bize tam zamanında ulaştı. Yedi kişilik ailemle birlikte aynı çadırda kalıyoruz" ifadelerini kullanan Mohammed, Çin'in Afganistan'ın iyi bir komşusu olduğunu söyledi.

Yıkıcı depremde vilayette yüzlerce aile evsiz kaldı ve yakıcı güneşin gün boyu çevreyi kavurduğu ve sivrisineklerin tüm gece rahat vermediği yaz aylarında tahammül edilemez sıcak havada ağaçların altında yaşamak zorunda kaldı. Depremden etkilenen 40 yaşındaki Abdul Rauf, Çin'in gönderdiği çadırların evsiz kalanların sorunlarını büyük oranda hafiflettiğini söyledi. Rauf, "Sarsıntıda tüm mülküm yok oldu. Günlerce açık havada yaşamak zorunda kaldım. Çin'in bağışları sorunuma çare oldu" diye konuştu.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde Çin tarafından bağışlanan deprem yardım malzemelerini teslim alan insanlar, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Sabwoon/Xinhua)

Paktika Vilayeti Doğal Afet Yönetim Kurumu Başkanı Mawlawi Mansoor, Barmal ve komşu Gayan bölgelerindeki depremzedelere Çin'in gönderdiği 920 çadırın ve çeşitli giysilerin dağıtıldığını açıkladı. 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 1.000 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2.000 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Çin, depremden etkilenen bölgelere yardım için 7,5 milyon ABD doları değerinde yardım taahhüdünde bulundu. Afganistan'daki Geçici Hükümetin Baş Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Afganistan halkına bolca yardımda bulunacağını duyuran Çin'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra çeşitli ülkeler de depremden etkilenen bölgelere yardımda bulundu.