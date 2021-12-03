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Çin'in Guancou şehrinde "Türkiye Hatıra Ormanı" kuruldu - Son Dakika

Çin'in Guancou şehrinde "Türkiye Hatıra Ormanı" kuruldu

03.12.2021 14:52
Çin'in Guancou şehrinde "Türkiye Hatıra Ormanı" kuruldu

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guancou'da Türkiye Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guancou'da Türkiye Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin Çin'deki ilk hatıra ormanı, 1 Aralık'ta şehrin güneyindeki Haicu Parkı'nda Türk ve Çinli konukların katılımıyla açıldı.

Açılışta, Türkiye'nin Guangcou Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan, Guangdong Eyaleti Dışişleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Çian Hongcie, Guangcou Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cang Vıntao, Guangcou Dışişleri Ofisi Müfettiş Yardımcısı Ma Manhı, Haicu İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Cang Yongliang ile Türk ve Çinli konuklar hazır bulundu.

Törende, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in kutlama mesajı okundu.

Önen mesajında, hatıra ormanının, Türkiye-Çin ilişkilerinin her alanda hızla geliştiği bir dönemde oluştuğuna dikkati çekerek "Bu, köklü ilişkilerimizin ve gelişmiş iş birliğimizin pek çok somut sonuçlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkonsolos Mehmet Kurtuluş Aykan da açılışta yaptığı konuşmada, "Diplomatik ilişkilerimizin 50. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz bu törenler ülkelerimiz arasında sağlam birer köprü olacaktır. Toplumsal olarak iletişimimiz arttıkça birbirimizi daha çok tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yetkililer, Türk ve Çinli konuklarla parka dikilen ağaçlara kürekle toprak attı.

Şehir kütüphanesinde Türkiye kitaplığı

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti Guangcou Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen "Anadolu Esintisi" başlık kültürel etkinlikler dizisi de Guangcou Kütüphanesi'nde başladı.

Etkinler kapsamında, dün kütüphanede 400 kitaptan oluşan Türk kitaplığının açılışı yapıldı.

Açılış vesilesiyle Uludağ Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Doktor Öğretim Üyesi Hicabi Gülgen'in 33 ebru çalışmasından oluşan sergi ziyaretçilere sunuldu.

Aralarında YEE'nin bağışladığı kitapların da yer aldığı Türk Kitaplığında Türkçe, İngilizce ve Çince 400'ün üstünde kitap bulunuyor.

Guangzhou Kütüphanesi, 100 bin metrekarelik kullanım alanı ve yaklaşık 4 bin okuyucu kapasitesi ve günlük ortalama 26 bin ziyaretçisiyle Guangdong eyaletinin en büyük kütüphanesi olarak dikkati çekiyor.

Yunus Emre, Türk kahvesi, bağlama

Anadolu Esintisi programı kapsamında ayrıca 5 Aralık'ta Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Guanco Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Neslihan Kul, Türk kahvesinin tarihini ve kültürünü anlatan bir sunum yapacak. Etkileşimli sunum sırasında, Şıncın kentinde kafe işleten Türk vatandaşı Gökhan Bükmüş de kahve pişirme tekniğini uygulamalı anlatacak.

12 Aralık'ta Türk ve Çinli uzmanların katıldığı çevirim içi Türk edebiyatı paneli düzenlenecek. Panelde Pekin YEE, ölümünün 700. yılında şair ve düşünür Yunus Emre'nin hayatı ve kişiliğinin ele alındığı sunum gerçekleştirilecek.

19 Aralık'ta Çin'de yaşayan Türk gazeteci ve yazar Emre Demir'in çevrim içi bağlama dinletisi izleyicilerle buluşacak.

25 Aralık'ta Neslihan Kul, bu kez Türk mutfağının tanıtıldığı "Anadolu Lezzetleri" başlıklı bir sunum yapacak.

Program, 8-9 Ocak 2022'de "Anadolu'ya Bir Adım Daha Yakın" başlığı altında Türk film yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun "Yusuf üçlemesi" olarak bilinen "Bal", "Süt" ve "Yumurta" filmlerinin gösterimiyle sona erecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Guancou şehrinde 'Türkiye Hatıra Ormanı' kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Guancou şehrinde "Türkiye Hatıra Ormanı" kuruldu - Son Dakika
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