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Çin'in Guangcou kentinde Türk kültürü bağlama dinletisiyle tanıtıldı - Son Dakika

Çin'in Guangcou kentinde Türk kültürü bağlama dinletisiyle tanıtıldı

20.12.2021 04:16
Çin'in Guangcou kentinde Türk kültürü bağlama dinletisiyle tanıtıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da, Türk kültürünü tanıtan bağlama dinletisi düzenlendi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da, Türk kültürünü tanıtan bağlama dinletisi düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Guangcou Kütüphanesi'nde "Anadolu Esintisi" başlıklı kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında Çin'de yaşayan Türk gazeteci ve yazar Emre Demir'in çevrim içi bağlama dinletisi izleyicilerle buluştu.

Guangcou Kütüphanesinin çoklu medya hesabından çevrim içi yayımlanan dinletide Demir, bağlamanın Türk kültürü için öneminin altını çizerek, "Anadolu'nun yaylaları, dağları, bozkırı, hayvan ve bitki çeşitliliği, sevinçleri ile ağıtları bağlamada ifadesini buluyor, o yüzden bağlamanın sesi bir Anadolu esintisidir." dedi.

Adının, aşık ve düşünür Yunus Emre'den geldiğini, Türkiye'deki pek çok çocuk gibi onun şiirlerini öğrenerek büyüdüğünü ifade eden Demir, "aşık ve tutkun" anlamına gelen Emre isminin Yunus Emre'nin kişiliğiyle birleşerek şairin dünya görüşünü temsil eden bir anlam kazandığını, Emre deyince, "hakikat yolunda şaşmadan yürümek", "tüm farklılıkları hoş görmek", "tüm kainatı kucaklamak" anlamlarının akla geldiğini belirtti.

Demir, dinletisine Yunus Emre'nin "Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında" şiirinden bestelenen şarkıyı seslendirerek başladı.

Bağlamanın kültürler arasında köprü kurabileceğine dikkat çeken Demir, Çin halk şarkısı "Zeytin Dalı"nı bağlama ile icra etti.

Demir, son olarak kendi memleketi olan Karadeniz Bölgesi'nden "Ben Seni Sevdiğimi" türküsünü seslendirdi.

Çin'de "Anadolu Esintisi"

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Guangcou Başkonsolosluğu tarafından, Guangcou Kütüphanesinin iş birliği ve Pekin Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle "Anadolu Esintisi" başlıklı kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Etkinler kapsamında, 2 Aralık'ta kütüphanede 400 kitaptan oluşan Türk kitaplığının açılışı yapılmıştı. Açılış dolayısıyla Uludağ Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hicabi Gülgen'in 33 ebru çalışmasından oluşan sergi ziyaretçilere sunulmuştu.

Ardından 5 Aralık'ta, Dünya Türk Kahvesi Günü'nde "Türk kahvesi" tanıtım etkinliği yapılmış, 2 Aralık'ta çevirim içi Türk edebiyatı paneli düzenlenmişti.

Etkinlikler, 25 Aralık'ta Türk mutfağının tanıtıldığı "Anadolu Lezzetleri" sunumuyla sürecek.

Program, 8-9 Ocak 2022'de "Anadolu'ya Bir Adım Daha Yakın" başlığı altında Türk sinemacı Semih Kaplanoğlu'nun "Yusuf Üçlemesi" olarak bilinen "Bal", "Süt" ve "Yumurta" filmlerinin gösterimiyle sona erecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk kültürü, Bağlama, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Guangcou kentinde Türk kültürü bağlama dinletisiyle tanıtıldı - Son Dakika


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