Çin'in Guangcou kentinde Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun filmleri gösterildi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılı dolayısıyla Çin'in güneyindeki Guancou kentinde düzenlenen etkinlikler, Türk yönetmen ve senarist Semih Kaplanoğlu'nun filmlerinin gösterimiyle sona erdi.

Guangcou Kütüphanesinde düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında "Anadolu'ya Bir Adım Daha Yakın" başlığı altında, 8-9 Ocak'ta Kaplanoğlu'nun "Yusuf Üçlemesi" olarak bilinen "Yumurta" (2007), "Süt" (2008) ve "Bal" (2010) filmleri gösterildi.

Çinli izleyiciler, filmlere yakın ilgi gösterirken beğenilerini dile getirdi.

Çin'de "Anadolu Esintisi"

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Guangcou Başkonsolosluğunca Guangcou Kütüphanesinin iş birliği ve Pekin Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle "Anadolu Esintisi" başlıklı kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinler kapsamında 2 Aralık'ta kütüphanede 400 kitaptan oluşan Türk kitaplığının açılışı yapıldı, Uludağ Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hicabi Gülgen'in 33 ebru çalışmasından oluşan sergi, ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

Ardından 5 Aralık'ta Dünya Türk Kahvesi Günü'nde "Türk kahvesi" tanıtım etkinliği yapıldı, 18 Aralık'ta çevrim içi Türk edebiyatı paneli düzenlendi.

19 Aralık'ta Çin'de yaşayan Türk gazeteci ve yazar Emre Demir, çevrim içi bağlama dinletisi sundu.

25 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyeti Guangcou Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Neslihan Kul, kimlik, kültür ve yemek ilişkisi bağlamında Türk mutfağını tanıttığı "Anadolu Lezzetleri" başlıklı bir sunum yaptı.

Etkinliklere, Çinli izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.