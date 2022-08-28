Çin'de kuraklık - Son Dakika
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Çin'de kuraklık

28.08.2022 11:00

Çin'in Guangdong bölgesine bağlı Wuhua kentinin içinden geçen Wuhua nehrinin su seviyesi aşırı sıcaklar nedeniyle düşerken, nehrin belli bölgelerinde adacıklar oluştuğu görüldü.

Çin'in Guangdong bölgesine bağlı Wuhua kentinin içinden geçen Wuhua nehrinin su seviyesi aşırı sıcaklar nedeniyle düşerken, nehrin belli bölgelerinde adacıklar oluştuğu görüldü.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de kuraklık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de kuraklık - Son Dakika
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