Çin'in Guangdong Eyaletinde Aşırı Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar da Unutulmadı - Son Dakika
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Çin'in Guangdong Eyaletinde Aşırı Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar da Unutulmadı

23.07.2022 16:01
Çin'in Guangdong Eyaletinde Aşırı Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar da Unutulmadı

GUANGZHOU, 23 Temmuz (Xinhua) - Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Chimelong Safari Parkı, son günlerdeki yaz sıcaklarıyla başa çıkabilmeleri amacıyla hayvanlara yardım için her türlü çabayı gösteriyor.

GUANGZHOU, 23 Temmuz (Xinhua) - Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Chimelong Safari Parkı, son günlerdeki yaz sıcaklarıyla başa çıkabilmeleri amacıyla hayvanlara yardım için her türlü çabayı gösteriyor. Çin'in birçok bölgesinde aşırı sıcak hava dalgaları etkisini sürdürürken Ulusal Meteoroloji Merkezi Cumartesi günü yüksek sıcaklıklara karşı yeniden sarı alarm verdi. Çin'in ulusal gözlemevi olan merkezden yapılan açıklamaya göre Cumartesi gündüz saatlerinde İç Moğolistan, Xinjiang, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Guizhou, Guangdong ve Guangxi'nin çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların 35 santigrat dereceyi aşması bekleniyor.

Çin'in Guangdong Eyaletinde Aşırı Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar da Unutulmadı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda bir vantilatörün yanında serinlemeye çalışan koalalar, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

Çin'in Guangdong Eyaletinde Aşırı Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar da Unutulmadı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda bir buz küpünün yanında oyun oynayan bir koala, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

Çin'in Guangdong Eyaletinde Aşırı Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar da Unutulmadı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda bir buz küpüyle oynayan bir siyah ayı, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

Çin'in Guangdong Eyaletinde Aşırı Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar da Unutulmadı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda meyve yiyen Brezilya tapirleri, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Guangdong Eyaletinde Aşırı Sıcaktan Etkilenen Hayvanlar da Unutulmadı - Son Dakika

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