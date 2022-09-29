Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları - Son Dakika

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