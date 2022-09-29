Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları - Son Dakika
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Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları

29.09.2022 22:54
Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor.

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Futbol, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları - Son Dakika

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