Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları - Son Dakika
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