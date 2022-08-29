Şıncın'da dünyanın en büyük elektronik pazarı Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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Şıncın'da dünyanın en büyük elektronik pazarı Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı

29.08.2022 20:54
Şıncın'da dünyanın en büyük elektronik pazarı Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın şehrinde, dünyanın en büyük elektronik toptancı pazarının bulunduğu Huaçiangbey semti dahil, bazı metropol bölgelerde 2 Eylül'e kadar karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın şehrinde, dünyanın en büyük elektronik toptancı pazarının bulunduğu Huaçiangbey semti dahil, bazı metropol bölgelerde 2 Eylül'e kadar karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Huaçiangbey ilçesindeki toptancı pazarındaki tüm işletmeler kapatılırken, çalışanlardan işlerini evlerinden sürdürmeleri ve her gün test yaptırmaları istendi.

Huaçiangbey'in bağlı olduğu Futien ve Luohu ilçelerinde 5 semtteki 24 metro istasyonundaki seferlere ara verildi, zorunlu ihtiyaçları karşılayan süpermarket ve eczaneler dışında tüm işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

Sinemalar, eğlence merkezleri ve parklar kapatılırken, kafe ve restoranların yalnızca siparişle hizmet vereceği bildirildi.

Şıncın'da ağustos ortasından itibaren Kovid-19 vakalarında artış görülmüştü. Kentte son 24 saatte 11 yeni vaka tespit edildi.

Huaçiangbey'deki kapanma Şıncın'ın gayrı safi hasılasının yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan teknoloji sektöründeki tedarik zincirlerini aksatma riski taşıyor.

"Çin'in silikon vadisi" olarak anılan, teknoloji endüstrisinin merkezi Şıncın, telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei, çip üreticisi SMIC, elektrikli araç üreticisi BYD, elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve internet devi Tencent gibi ülkenin en büyük şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

Şehir yönetimi, yeni açıklanan tedbirler kapsamında, Huawei, SMIC ve Foxconn'a üretim faaliyetlerini bir hafta süreyle "kapalı devre" yürütmeleri ve çalışanların hareketlerini kısıtlamaları talimatı verdi.

Çin'in en büyük 4. şehri olan, yaklaşık 17,5 milyon nüfuslu kent, martta Kovid-19 salgını nedeniyle 1 hafta süreyle kapanmaya gitmişti.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Salgın önleme ve kontrol tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şıncın'da dünyanın en büyük elektronik pazarı Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şıncın'da dünyanın en büyük elektronik pazarı Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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