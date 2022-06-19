Çin'in Guangdong eyaletini fırtına vurdu - Son Dakika
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Çin'in Guangdong eyaletini fırtına vurdu

19.06.2022 23:05

Çin'in Guangdong eyaletinin Foshan kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanlar ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ağaçlar da devrildi.

Çin'in Guangdong eyaletinin Foshan kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanlar ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ağaçlar da devrildi. Sabah saatlerinde Nanhai ilçesinde etkili olan hortum da ev ve iş yerlerine zarar verdi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Guangdong eyaletini fırtına vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Guangdong eyaletini fırtına vurdu - Son Dakika
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