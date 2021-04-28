Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı - Son Dakika

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, saldırıda, anaokulundaki 16 çocuk ve 2 öğretmen yaralandı.
Yerel polis yetkilileri, saldırganın yakalandığını, yaralıların tedavi için hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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