Çin'in Guangxi Bölgesinde Dev Bir Obruk Keşfedildi - Son Dakika

NANNİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Bir mağara araştırma ekibi, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Leye ilçesinde dev bir karstik obruk keşfetti. Böylece Leye'deki bu tür obrukların sayısı 30'a çıktı. Çin Jeolojik Araştırma kurumuna bağlı Karst Jeolojisi Enstitüsü'nden kıdemli mühendis Zhang Yuanhai, Luoxi kasabasının altında yer alan Ping'e köyünün yakınlarında bulunan obruğun 306 metre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 192 metre derinliğinde olduğunu kaydetti.

Zhang, 5 milyon metreküpü aşan hacmiyle büyük bir obruk olarak sınıflandırılabileceğini ifade etti. Zhang, obruğun duvarında erken evriminin kalıntıları olduğu tahmin edilen üç büyük mağara olduğunu söyledi. Obruğun dibinde iyi korunmuş ilkel bir orman da bulunuyor. Guangxi 702 mağara keşif ekibinin başını çeken Chen Lixin, dipte büyüyen eski ağaçların yaklaşık 40 metre yüksekliğinde olduğunu ve yoğun gölgede yaşayan bitki türlerinin insan omzuna kadar geldiğini söyledi.

Birkaç saat yürüyerek 100 metreden fazla inip çukurun en altına ulaşan ekip üyelerinin keşif gezisi Cuma günü tamamlandı ve Cuma akşamı güvenli bir şekilde yüzeye döndüler. Çince'de Tiankeng (göksel çukur) olarak da bilinen dev obruklar, tekrarlanan göçüklerin oluşturduğu karstik bölgelerde bulunan özel jeolojik özelliklere sahip dolinler ya da diğer adıyla dev çukurlardır. Obruklar çoğunlukla Çin, Meksika ve Papua Yeni Gine'de bulunuyor.