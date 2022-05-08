Çin'in Guangxi Bölgesinde Dev Bir Obruk Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Guangxi Bölgesinde Dev Bir Obruk Keşfedildi

08.05.2022 12:41
Çin'in Guangxi Bölgesinde Dev Bir Obruk Keşfedildi

NANNİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Bir mağara araştırma ekibi, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Leye ilçesinde dev bir karstik obruk keşfetti.

NANNİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Bir mağara araştırma ekibi, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Leye ilçesinde dev bir karstik obruk keşfetti. Böylece Leye'deki bu tür obrukların sayısı 30'a çıktı. Çin Jeolojik Araştırma kurumuna bağlı Karst Jeolojisi Enstitüsü'nden kıdemli mühendis Zhang Yuanhai, Luoxi kasabasının altında yer alan Ping'e köyünün yakınlarında bulunan obruğun 306 metre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 192 metre derinliğinde olduğunu kaydetti.

Zhang, 5 milyon metreküpü aşan hacmiyle büyük bir obruk olarak sınıflandırılabileceğini ifade etti. Zhang, obruğun duvarında erken evriminin kalıntıları olduğu tahmin edilen üç büyük mağara olduğunu söyledi. Obruğun dibinde iyi korunmuş ilkel bir orman da bulunuyor. Guangxi 702 mağara keşif ekibinin başını çeken Chen Lixin, dipte büyüyen eski ağaçların yaklaşık 40 metre yüksekliğinde olduğunu ve yoğun gölgede yaşayan bitki türlerinin insan omzuna kadar geldiğini söyledi.

Birkaç saat yürüyerek 100 metreden fazla inip çukurun en altına ulaşan ekip üyelerinin keşif gezisi Cuma günü tamamlandı ve Cuma akşamı güvenli bir şekilde yüzeye döndüler. Çince'de Tiankeng (göksel çukur) olarak da bilinen dev obruklar, tekrarlanan göçüklerin oluşturduğu karstik bölgelerde bulunan özel jeolojik özelliklere sahip dolinler ya da diğer adıyla dev çukurlardır. Obruklar çoğunlukla Çin, Meksika ve Papua Yeni Gine'de bulunuyor.

YORUMLAR
500
Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek Araştırma: 300 Milyon Yıl Önce Yoğun Karbon Emisyonları Biyoçeşitliliği Azalttı Araştırma: 300 Milyon Yıl Önce Yoğun Karbon Emisyonları Biyoçeşitliliği Azalttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Guangxi Bölgesinde Dev Bir Obruk Keşfedildi - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:48:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Guangxi Bölgesinde Dev Bir Obruk Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement